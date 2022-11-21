Общество

Популярное среди бездомных здание в Пскове отдадут художественной школе

Здание, в котором ранее располагался центр образования «Подросток» в Пскове, передадут художественной школе. Об этом сообщил представитель городской администрации, отвечая на обращение псковички, опубликованное на странице губернатора региона в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Марина Гурьянова

«В центре города на улице Гражданской здание, в котором ранее располагался "Подросток", пребывает в плачевном состоянии уже несколько лет. Кто за него несёт ответственность? Бомжи в нем днюют и ночуют. Тащат оттуда все подряд. Антисанитария жуткая, и это в центре города!» - посетовала псковичка.

«В этом году подготовлено техническое задание на проект по приспособлению этого здания для нужд художественной школы. Спасибо за обращение!» - ответили в администрации.

Напомним, в конце января 2019 года Госпожнадзор выдал предписание о несоответствии занимаемого центром «Подросток» здания на улице Гражданской пожарным условиям. Позже было принято решение о проведении независимой экспертизы состояния сооружения. На основе заключения независимой экспертизы администрацией Пскова в конце лета 2019 года было принято решение о приостановке образовательной деятельности центра в занимаемом здании. Учреждение переехало в здание бывшего ФИНЭКа на Крестовском шоссе.

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