Общество

Голубику из Перу не пропустили в РФ через границу в Псковской области

Ввоз 9,2 тонны голубики, следующей в Россию из Нидерландов, запретили на границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Свежую голубику происхождением из Перу перевозили в автотранспортном средстве в Москву через пункт пропуска «Бурачки» на российско-латвийской границе РФ. В ходе документарного контроля инспекторы ведомства установили несоответствие сведений о весе подкарантинной продукции, указанных в реэкспортном фитосанитарном сертификате страны-импортера, данным в товаросопроводительных документах.

Ввоз партии ягод на территорию Российской Федерации запрещен.