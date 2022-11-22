Общество

Более 2 млн рублей предусмотрят в областном бюджете для увековечения памяти погибших при защите Отечества

Внесение изменений в региональный закон «Об отдельных вопросах увековечения памяти погибших при защите Отечества на территории Псковской области» рассмотрели на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 23 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Начальник управления специальных программ правительства Псковский области Андрей Вьюнов отметил, что суть законодательной инициативы состоит в передаче органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества.

По его словам, речь идёт о захоронении и перезахоронении найденных поисковиками останков погибших в годы Великой Отечественной войны. Исполнение органами местного самоуправления передаваемых отдельных государственных полномочий будет осуществляться за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета.

«Средства заложены на 2023 год?» - спросил председатель парламентского бюджетного комитета, вице-спикер Александр Братчиков («Единая Россия»).

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«Ко второму чтению законопроекта о бюджете средства будут предусмотрены в размере 2,3 млн рублей», - ответила заместитель губернатора, председатель комитета по финансам Псковской области Татьяна Баринова.

«Кто не помнит историю, у того нет будущего, поэтому предлагаю поддержать данный проект», - обратился к коллегам Александр Братчиков.

В итоге комитет рекомендовал областному Собранию поддержать законопроект на сессии 24 ноября.