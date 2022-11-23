Общество

Эксперт назвал самые «эмоциональные» источники информации

Телевидение и радио являются самыми «эмоциональными» источниками информации, особенно, когда они становятся их первоисточниками. Такое мнение директор интернет-дирекции телеканала «Санкт-Петербург» Алексей Дементьев выразил в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), отвечая на вопрос ведущего об актуальности ТВ в политических вопросах.

«В Интернете можно часто видеть в новостных сюжетах, в системе "Дзен" новости, как губернатор или другое высокопоставленное лицо даёт интервью на телевидении, и его речь расходится на цитаты, разбирается онлайн-СМИ, Telegram-каналами», - отметил гость студии.

Также он добавил, что не имеет значения, на какой площадке зрители слушают новости – в YouTube, «ВКонтакте», на радио или по телевидению, - важно, сколько людей слушают эти эфиры. «Люди могут смотреть прямой эфир с помощью обычного телевизора, могут смотреть трансляцию в онлайн-сетях, могут смотреть прямой эфир через мобильное приложение. Механизмы не важны», - добавил Алексей Дементьев.