Общество

Псковичам рассказали о мошенничестве в мессенджерах

Мошенники всё активнее используют викторины в мессенджерах для фишинга. К такому выводу пришли эксперты МегаФона, проанализировав случаи с распространением вредоносных ссылок с начала месяца, сообщает Газета.ру.

«Мы фиксируем жалобы на распространение фишинговых ссылок в мессенджерах. Мошенники присылают сообщение со ссылкой, перейдя по которой вы якобы сможете что-то выиграть, например, iPhone. Нужно всего лишь ответить на несколько примитивных вопросов. Для получения приза вас попросят поделиться ссылкой на эту акцию со списком контактов. В действительности ссылка будет вести на фейковое онлайн-казино или псевдо-ресурсы для инвестиций. То есть мошенники под предлогом различных викторин побуждают пользователей распространять ссылки на фишинговые сайты», - рассказал старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов МегаФона Борис Лопатин.

Опасность этого механизма заключается в том, что в большинстве случаев такие сообщения приходят от знакомых и родственников, поэтому подозрения они, как правило, не вызывают, отметил эксперт.

«Сценарии на фишинговых ресурсах могут быть разными, но в конечном итоге мошенники под предлогом получения "выигрышей" и "дивидендов" побуждают пользователей совершить денежный перевод, ввести конфиденциальную информацию или сообщить данные банковской карты», - резюмировал Борис Лопатин.