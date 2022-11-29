Общество

Почему иммунитет не нужно «поднимать», объяснил врач

Попытки «поднять» иммунитет с помощью витаминов и лекарственных препаратов не принесут пользы организму. Об этом сообщил врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.

«Нам не нужен мощный иммунный ответ. Аутоиммунная патология, например, – это и есть более мощный иммунный ответ. Или гипериммунная реакция, о ней уже многие слышали, цитокиновый шторм, который во время COVID-19 убивал людей, – это тоже повышенный иммунитет. Лучше всего эту систему не трогать. К счастью, она на наши поползновения обычно не реагирует. Мы можем пить все что угодно, но на иммунитет это не повлияет», – пояснил Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.

По словам врача, главное – не «ронять» иммунитет.

«Мы можем только усложнить работу иммунитета. Переедание, гиподинамия, чрезмерные стрессы, недосыпание – это все бьет по иммунитету. Поэтому, условно, мы можем ему помочь, устранив эти факторы. То есть нормально питаясь, не переедая, не доводя себя до ожирения, стараясь двигаться. Это не значит, что нужно бежать полумарафон или проезжать 30 километров на велосипеде. Достаточно обычной повседневной деятельности, например, выходите на одну остановку общественного транспорта раньше по пути на работу или домой. Этого будет достаточно, чтобы нормально работали все органы и системы, включая иммунную», – считает Алексей Водовозов.