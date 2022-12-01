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Общество

Более половины псковичей одобряют длинные новогодние каникулы - опрос

01.12.2022 10:13|ПсковКомментариев: 0

Длительные новогодние каникулы одобряют более 60% псковичей. Сказывается отмена антикоронавирусных ограничений: можно свободно посещать театры, музеи и массовые мероприятия. На этот раз новогодние каникулы продлятся 9 дней — с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, положительно к такому большому количеству выходных относятся 62% псковичей: по их мнению, это отличная возможность отдохнуть и провести время с близкими людьми. «В идеале — на зимний курорт, в среднем — переделать накопившиеся дела, а как минимум — соскучиться по работе», — комментируют опрошенные. Напротив, 13% оценивают продолжительный новогодний отдых отрицательно. 18% признаются, что им все равно: «Я работаю посменно».

Сторонников длительных новогодних каникул среди женщин больше, чем среди мужчин (66% против 56% соответственно), а среди тех, у кого есть дети, — больше, чем среди бездетных (65 и 57%). Россияне до 34 лет положительно оценивают 9 нерабочих дней чаще старшего поколения (65% против 57% среди тех, кто старше 45).

В целом по стране по сравнению с прошлым годом россияне стали чаще радоваться новогодним каникулам: тех, кто одобряет большое количество выходных подряд, стало на 13% больше, — число сторонников длительных каникул почти вернулось к доковидному уровню. Сказывается снятие антикороновирусных ограничений: в прошлом году те, у кого не было QR-кода, во многих регионах не могли посещать театры, участвовать в детских елках и так далее.

Теги: #Новый год #каникулы
Источник: Псковская Лента Новостей
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