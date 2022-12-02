Общество

Циклоны несут на Северо-Запад России снеговые тучи

Циклоны несут на Северо-Запад России снеговые тучи и атлантические воздушные массы, сообщает метеоцентр «Фобос».

«На погоде Северо-Запада скажется влияние циклонов, несущих вместе со снеговыми тучами атлантические воздушные массы. Дневная температура в регионе повысится от 0 до −5 градусов, на севере и востоке − от −5 до −10 градусов», - говорится в прогнозе синоптиков.

В Санкт-Петербурге облачно, с неустойчивыми прояснениями, время от времени прогнозируется снег. Преобладающая дневная температура на берегах Невы составит от −1 до −4 градусов.

В Москве вплоть до среды вероятность осадков невелика, а днём ожидается только от −5 до −8 градусов. В четверг-пятницу небо над столицей затянут снеговые тучи атмосферного фронта, и показания термометров повысятся от 0 до −3 градусов.

Ранее сообщалось, что синоптик назвал начало зимы в Москве самым холодным за последние 20 лет.