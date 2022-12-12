Общество

Гололёд образовался в Великих Луках после дождя

Гололёд образовался в Великих Луках после дождя. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Великие Луки находились близко к тёплому фронту, поэтому прогнозировалось, что там будет переход осадков в "жидкую фазу", поэтому гололёд там был уже ночью», - рассказала Тала Нещадимова.

При определённых синоптических процессах разница в погодных условиях в Пскове и в Великих Луках может быть, а часто бывает существенной из-за значительной протяженности Псковской области именно в меридиональном направлении, добавила эксперт.