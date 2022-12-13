Общество

Выручка медлабораторий от услуг по диагностике COVID-19 упала вдвое в России

Операторы медицинских лабораторий зафиксировали сокращение вдвое выручки от услуг по диагностике COVID-19 в этом году, несмотря на сезонный рост заболеваемости.

Профильные сети пытаются компенсировать выпадающие объемы за счет других видов анализов, но спрос на них сужается из-за падения доходов населения, сообщает «Коммерсантъ».

Участники рынка рассчитывают, что в следующем году россияне станут чаще пользоваться услугами частных лабораторий из-за возможного снижения тарифов по ОМС.

Доля поступлений от услуг по диагностике COVID-19 в общей выручке российских сетей медлабораторий по итогам первого полугодия 2022 года сократилась вдвое, говорится в обзоре аналитического центра Vademecum. Там не приводят абсолютных цифр, но уточняют, что падение «ковидной» выручки, зафиксированное несмотря даже на сезонные всплески заболевания «омикроном» в рассматриваемом периоде, стало критичным для совокупного оборота лабораторных сетей. Так, в «Хеликсе» сообщили, что «ковидные» поступления сети в первой половине года сократились на 48% год к году, в «Гемотесте» — на 45%, в «Инвитро» — на 43%.

Во второй половине 2022 года сокращение выручки от анализов COVID-19 также продолжилось. В «Гемотесте» сообщили, что с января по ноябрь доля «ковидной» выручки снизилась на 50% год к году. Падение выручки от анализов на COVID-19 у медлабораторий снижается не впервые. Если у «Хеликса» в 2020 году на поступления от такой услуги приходилось 39% общей выручки сети, а в 2021 году — 23%, то в этом году — не более 12%. В «Инвитро» говорят, что на пике пандемии этот показатель у компании достигал 27%, а в первом полугодии 2022 года — сократился до 15%. «Сейчас такие анализы составляют всего несколько процентов от общей выручки»,— уточнил директор по продажам «Инвитро» Филипп Сапронов.

Операторы лабораторий говорят, что готовились к такому развитию событий, поэтому попытались нарастить выручку за счет других сегментов.