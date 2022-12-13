Общество

Очумелые ручки и легенды о крысах: как за 10 лет изменилось новогоднее украшение Пскова

Декабрь всегда был самым особенным месяцем года — новогодние украшения с самого начала месяца появлялись на улицах и площадях городов и посёлков страны, в домах и квартирах их жителей.

В последние годы псковичи (и, конечно, туристы) стали всё чаще замечать, как хорошеет город с наступлением зимы и как постоянно ширятся украшаемые площади.

Однако не всегда праздничное преображение города проходило гладко. Как изменился облик новогоднего Пскова за 10 с небольшим лет, и какие скандалы сопровождали этот волшебный процесс, читайте в материале «МК в Пскове».