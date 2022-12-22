Общество

Курс по основам военной подготовки появится в российских вузах

Модуль по основам военной подготовки для российских вузов разработан совместно с Минобороны РФ и уже направлен в вузы для включения в программы бакалавриата и специалитета, а также дополнительные образовательные программы, сообщается на сайте Минобрнауки России.

Освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе, отметили в министерстве.

«В частности, программа модуля обеспечивает формирование универсальной компетенции в соответствии с требованиями образовательных стандартов о необходимости создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов», - говорится в сообщении.

Модуль разработан в рамках соответствующего поручения президента и правительства Российской Федерации о включении дисциплины по начальной военной подготовке в образовательные программы высшего образования, а также организации подготовки преподавательского состава университетов для преподавания указанной дисциплины.

В тематический план модуля вошли разделы об основных направлениях социально-экономического, политического и военно-технического развития Российской Федерации, особенности развития международных отношений, правовые основы прохождения военной службы, строевая подготовка, основы тактической, медицинской подготовки и другие разделы.