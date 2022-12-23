Общество

Минобрнауки предложило увеличить стипендии

Минобрнауки России предлагает с 1 сентября 2023 года увеличить ряд стипендий до 15 тысяч рублей в месяц для студентов и до 20 тысяч рублей в месяц для аспирантов. Соответствующие проекты постановлений опубликованы на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Проектами постановлений предлагается увеличить стипендии имени Анатолия Собчака и имени Дмитрия Лихачёва, стипендию имени Егора Гайдара, имени Юрия Маслюкова, имени Александра Солженицына, а также стипендию имени Андрея Вознесенского до 15 тысяч рублей, стипендию имени Владимира Туманова до 15 тысяч рублей в месяц для студентов и до 20 тысяч рублей в месяц для аспирантов.

Ранее размер стипендий имени Лихачева и имени Собчака составлял 5 тысяч рублей в месяц, стипендий имени Вознесенского, Гайдара, Маслюкова, Солженицына - 1,5 тысячи рублей в месяц, стипендии имени Туманова - 2 тысячи рублей в месяц для студентов и 10 тысяч рублей в месяц для аспирантов, пишет РИА Новости.

«Проектом постановления предлагается утвердить с 1 сентября 2023 года новые правила назначения и выплаты стипендий имени Собчака и стипендий имени Лихачева, а также увеличить размер указанных стипендий до 15 тысяч рублей в месяц каждая», - говорится в пояснительной записке к одному из проектов.

Согласно порядку назначения, стипендии имени Лихачева назначаются студентам, обучающимся по программам высшего образования по очной форме по направлениям подготовки «История», «Культурология», «Лингвистика», «Педагогическое образование», «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки» и «Филология», стипендии имени Собчака - для студентов, учащихся по направлению «Юриспруденция».

Стипендии имени Вознесенского назначаются студентам, обучающимся по специальностям или направлениям подготовки в области литературы и журналистики, а стипендии имени Гайдара для тех, кто учится на экономических факультетах.

Студентам, обучающимся в вузах, которые готовят кадры для организаций оборонно-промышленного комплекса, назначается стипендия имени Маслюкова, а студентам-юристам (направление обучения «Юриспруденция») назначают стипендию имени Туманова.

Стипендии имени Солженицына предназначены для студентов, которые учатся в вузах и достигли выдающихся успехов в литературном творчестве, политологии и журналистике.