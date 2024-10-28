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Общество

В Госдуме хотят быстрее перераспределять лимиты по семейной ипотеке

31.10.2024 08:00|ПсковКомментариев: 0

Власти РФ готовят решение, чтобы быстрее перераспределять неиспользованные лимиты по семейной ипотеке, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В среду Сбербанк и ВТБ сообщили, что приостанавливают запись на сделки по семейной ипотеке в связи с исчерпанием лимита по этой программе.

«Перераспределение невыбранных лимитов "Дом.РФ" как оператора этой программы возможно. Последнее перераспределение было месяц назад. Сейчас правительство готовит решение, позволяющее более быстро их перераспределять», - сказал Анатолий Аксаков, который принимает участие в обсуждении.

По его словам, программа очень популярна, особенно сейчас, когда завершена самая масштабная льготная ипотечная программа. К тому же растут ставки по рыночной ипотеке, а значит, спрос на нее падает, пишет РИА Новости.

«При этом банки соблюдают разумную осторожность при подаче заявок на распределение лимитов с учетом установленных бюджетом параметров», - добавил Анатолий Аксаков.

В сентябре Сбербанк уже приостанавливал запись на сделки по семейной ипотеке, объяснив это также исчерпанием лимита денежных средств. В Минфине РФ тогда заявили, что общего лимита льготной семейной ипотеки хватит до ноября. В министерстве пообещали следить за динамикой выдач кредитов по ней до конца года и при необходимости «принять соответствующие решения». Оператор программы «Дом.РФ» в начале октября перераспределил лимиты по семейной ипотеке на сумму 140 миллиардов рублей, Сбербанк тогда получил 93,5 миллиарда рублей.

По данным «Дом.РФ», российские банки исчерпали общий лимит на выдачу семейной ипотеки на 95%. Согласно отчету госкомпании, на 24 октября банки совокупно выдали 5,6 триллиона рублей семейной ипотеки из общего лимита в 5,9 триллиона рублей.

Теги: #ипотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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