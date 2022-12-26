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Общество

Последняя трудовая неделя уходящего года стартовала в Псковской области

26.12.2022 10:45|ПсковКомментариев: 0

Стартовала последняя трудовая неделя уходящего 2022 года. Об этом жителям Псковской области напомнили в Государственной инспекции труда в регионе. 

31 декабря – суббота, выходной день. 30 декабря, пятница, не является предпраздничным днём, рабочее время не сокращается, отметили в инспекции.

Праздничные новогодние каникулы продлятся до 8 января включительно.

В 2023 году предусмотрен перенос выходных дней:

  • с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля;
  • с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая.

Таким образом, в 2023 году будут четырёхдневные и трёхдневные периоды отдыха:

  • День защитника Отечества - с 23 по 26 февраля,
  • День Победы - выходные продлятся с 6 по 9 мая,
  • Праздник весны и труда - с 29 апреля по 1 мая,
  • День России - с 10 по 12 июня,
  • День народного единства - с 4 по 6 ноября,
  • 8 марта - один праздничный выходной день.

Предпраздничными днями в 2023 году являются 22 февраля, 7 марта и 3 ноября, продолжительность работы в эти дни уменьшается на 1 час.

Теги: #работа #инспекция
Источник: Псковская Лента Новостей
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