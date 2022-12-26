Последняя трудовая неделя уходящего года стартовала в Псковской области

Стартовала последняя трудовая неделя уходящего 2022 года. Об этом жителям Псковской области напомнили в Государственной инспекции труда в регионе.
31 декабря – суббота, выходной день. 30 декабря, пятница, не является предпраздничным днём, рабочее время не сокращается, отметили в инспекции.
Праздничные новогодние каникулы продлятся до 8 января включительно.
В 2023 году предусмотрен перенос выходных дней:
Таким образом, в 2023 году будут четырёхдневные и трёхдневные периоды отдыха:
Предпраздничными днями в 2023 году являются 22 февраля, 7 марта и 3 ноября, продолжительность работы в эти дни уменьшается на 1 час.