Украшать новогоднюю ель свечами запретили псковичам

Соблюдать правила пожарной безопасности при выборе и установке новогодней ели призвали псковичей. Рекомендации по их соблюдению опубликовали на официальном сайте ГУ МЧС России по Псковской области.
Изображение: МЧС России
«В предпраздничных хлопотах не стоит забывать о том, что выбранная елка должна быть не только красивой, но еще и безопасной во всех отношениях», – отметили сотрудники МЧС
В ведомстве порекомендовали:
- выбирать елку, соответствующую по размерам комнаты, где она будет стоять;
- ставить ель так, чтобы она не мешала движению, оставлять свободными выходы из помещения;
- устанавливать новогоднее дерево вдали от плиток, печей, каминов, отопительных приборов и нагревательных элементов;
- для украшения елки использовать только исправные электрические гирлянды заводского изготовления;
- обеспечить помещение, где находится ёлка первичными средствами пожаротушения (огнетушители, песок, кошма);
- при возникновении неполадок — неприятный запах или искрение, мигающие лампочки, нагрев проводов — необходимо отключить иллюминацию и принять меры для ее починки. Не используйте гирлянду до устранения проблем;
Запрещается:
- украшать дерево настоящими свечами и легковоспламеняющимися украшениями: бумажными гирляндами и снежинками, игрушками из ваты и картона без специальной пропитки;
- использовать бенгальские огни, хлопушки и свечи возле ёлки, чтобы не вызвать пожар;
- допускать игры детей у елки без присмотра взрослых и пользоваться открытым огнем (спичками, свечами и прочим);
«Каждый разумный человек должен понимать, что любой несчастный случай проще предупредить, чем потом, в суматохе праздничных приготовлений, расхлёбывать последствия неправильного обращения с новогодней елью и украшениями», – добавили в ведомстве.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам 101, 112.