Общество

Лучшие педагогические работники Псковской области получили губернаторские премии

В Псковской области названы имена лучших педагогических работников. Дипломы и сертификатами на сумму 150 тыс рублей победителям конкурса профмастерства вручил губернатор региона Михаил Ведерников. Церемония состоялась в пятницу, 30 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Премия «Лучший педагогический работник» присуждается ежегодно с 2020 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова десяти лучшим педагогическим работникам. В этом году в конкурсе приняли участие 75 профессионалов. В числе финалистов учителя разных специальностей, педагоги дополнительного образования, работники дошкольных организаций, педагоги среднего профессионального образования и др.

«Вы красиво входите в новый, 2023 год, который президент России объявил Годом педагога и наставника», — сказал губернатор Михаил Ведерников, поздравляя победителей. Он поблагодарил всех участников областного конкурса за труд и отметил, что областные власти со своей стороны продолжат делать все, чтобы учителям и педагогам работать было комфортнее и интереснее.

Губернатор также сообщил, что в следующем году правительство региона намерено разработать и принять программу по привлечению молодежи в профессию, и попросил победителей конкурса «Лучший педагогический работник» поделиться своими соображениями на этот счет.

С ответным словом на церемонии вручения выступил методист отделения географии государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Псковской области «Псковский областной Центр развития одаренных детей и юношества» Марина Груздова. «За каждым из нас, стоящим сегодня здесь, огромный коллектив, который поддерживал словом, делом, который за нас переживал. Огромное им человеческое спасибо», — сказала она.

Отдельно Марина Груздова поблагодарила губернатора и правительство Псковской области, комитет по образованию за возможность представить свои профессиональные наработки широкой публике: «Образование сегодня — это наше будущее, будущее страны. Надеюсь, что наши знания и опыт будут востребованы, будут содействовать развитию образования наших детей в нашей Псковской области». Остальным финалистам и коллегам она пожелала здоровья, семейного благополучия и благодарных учеников.

Завершая церемонию, Михаил Ведерников поздравил присутствующих с наступающим Новым Годом и Рождеством.