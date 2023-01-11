Общество

Путин призвал обеспечить дальнейшее снижение бедности в России

Президент России Владимир Путин заявил, что экономическая политика РФ должна быть выстроена так, чтобы вела к росту реальных зарплат россиян, снижению бедности и неравенства. Об этом он сказал на совещании с членами правительства.

«Нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей, а вместе с мерами социальной поддержки, прежде всего семей с детьми, обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства», - приводит слова Путина РИА Новости.

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Ранее сообщалось, что численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в январе-сентябре 2022 года составила 17,2 млн человек, уровень бедности оценивается в 11,8%.