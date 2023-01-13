Общество

С Днём печати поздравил псковских журналистов Александр Котов от имени депутатов Собрания

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени депутатов регионального парламента и от себя лично поздравил журналистов и работников средств массовой информации с профессиональным праздником – Днём российской печати. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Сегодня мы поздравляем специалистов, чья профессиональная деятельность связана с информированием людей. Информация во все времена являлась ценным ресурсом, но сейчас её роль стала определяющей – активное внедрение цифровых технологий не только изменило способ, объёмы, скорость передачи данных, но и кардинальным образом повлияло на повседневную жизнь», - отметил Александр Котов.

Реалии сегодняшнего дня убедительно доказывают, какую общественную опасность несут провокационные, непроверенные, неполные материалы, искажающие действительность, продолжил он. «Возрастающая роль достоверной информации, многократно увеличивает и степень ответственности работников СМИ. Уверен, большинство псковских журналистов и репортёров дорожит доверием людей и руководствуется в работе высокими профессиональными стандартами, заложенными предшественниками», - подчеркнул Александр Котов.

«Творческих вам успехов, профессиональных достижений, здоровья, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях!» - добавил спикер регионального парламента.