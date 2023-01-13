Общество

К чему приведет употребление спиртного на холоде, рассказал нарколог

Употребление спиртных напитков в неограниченном количестве приведет к пагубным для организма последствиям. Об этом сообщил врач психиатр-нарколог, заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин.

По его словам, при приеме спиртного внутренние органы человека страдают от токсинов, что обязательно скажется на внешнем виде человека. Например, кожа теряет свою эластичность и упругость, появляются отеки, лицо приобретает одутловатый вид. Кроме того, повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, болезней печени, почек и поджелудочной железы, пишет RuNews24.

Поэтому безопасной дозы спиртного нет, подчеркивает специалист. Это касается и тех случаев, когда человек выпивает, чтобы согреться. По словам Скрябина, заявление, что таким способом можно согреться, в принципе не соответствует действительности. Более того, выпив на морозе, человек добьется обратного эффекта, поскольку организм начнет усиленно выводить пот, чтобы нейтрализовать кратковременное ощущение тепла, вызванное усиленным притоком крови к коже. Поэтому температура тела будет снижаться быстрее, пишет «Лента.ру» со ссылкой на специалиста.