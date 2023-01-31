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Общество

Кошка из Франции не смогла пересечь границу РФ в Псковской области

31.01.2023 11:28|ПсковКомментариев: 0

Бенгальская кошка без необходимых отметок в ветеринарном паспорте не прошла контроль на государственной границе России в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора. 

В пункте пропуска «Шумилкино» при проведении ветеринарного контроля инспектор ведомства выявил нарушение ветеринарных требований при ввозе кошки на таможенную территорию ЕАЭС. Животное перевозили в автотранспортном средстве из Франции в Москву.

Инспектор установил отсутствие в ветеринарном паспорте домашнего питомца информации о вакцинации против бешенства, проведенной в течение 12 месяцев, предшествующих ввозу животного, а также отметки компетентного органа о проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой.

Ввоз животного на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате. Кошку вернули на сопредельную территорию.

В ведомстве напомнили, что Россельхознадзором разработан онлайн-сервис «Перевозка собак и кошек», с помощью которого становится возможным заранее получить информацию о необходимых животному прививках и обработках, а также о ветеринарных сопроводительных документах, которые нужно оформить владельцу домашнего питомца.

Теги: #регион60 #граница #животные
Источник: Псковская Лента Новостей
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