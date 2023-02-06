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Общество

Более 25 тысяч цветов уничтожили в Псковской области в январе

06.02.2023 12:57|ПсковКомментариев: 0

Более 25 тысяч свежих цветов с опасными карантинными объектам уничтожило управление Россельхознадзора в Псковской области в январе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В январе на складе временного хранения в 36 партиях свежих срезов цветов (25 595 штук) сотрудники ведомства обнаружили насекомых, схожих по морфологическим признакам с опасными карантинными объектами, и признаки заражения цветов возбудителями болезней.

Странами происхождения цветов являлись Нидерланды, Эквадор, Кения, Колумбия и Израиль.

Проведённые в Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» лабораторные исследования подтвердили зараженность партий импортных цветов западным калифорнийским цветочным трипсом, возбудителем белой ржавчины хризантем и табачной белокрылкой.

Данный вредитель и возбудитель болезни растений включены в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС и представляют потенциальную угрозу фитосанитарной безопасности страны, выпуск импортной растительной продукции на территорию Российской Федерации был запрещен. Зараженную подкарантинную продукцию по решению собственников грузов уничтожили.

Теги: #Россельхознадзор #цветы
Источник: Псковская Лента Новостей
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