Общество

Более 25 тысяч цветов уничтожили в Псковской области в январе

Более 25 тысяч свежих цветов с опасными карантинными объектам уничтожило управление Россельхознадзора в Псковской области в январе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В январе на складе временного хранения в 36 партиях свежих срезов цветов (25 595 штук) сотрудники ведомства обнаружили насекомых, схожих по морфологическим признакам с опасными карантинными объектами, и признаки заражения цветов возбудителями болезней.

Странами происхождения цветов являлись Нидерланды, Эквадор, Кения, Колумбия и Израиль.

Проведённые в Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» лабораторные исследования подтвердили зараженность партий импортных цветов западным калифорнийским цветочным трипсом, возбудителем белой ржавчины хризантем и табачной белокрылкой.

Данный вредитель и возбудитель болезни растений включены в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС и представляют потенциальную угрозу фитосанитарной безопасности страны, выпуск импортной растительной продукции на территорию Российской Федерации был запрещен. Зараженную подкарантинную продукцию по решению собственников грузов уничтожили.