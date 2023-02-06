Общество

Синоптики зафиксировали рекордно высокое давление в Псковской области

Синоптики зафиксировали рекордно высокое давление в Псковской области. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Мы ожидаем достаточно неустойчивую слабоморозную погоду. Ближайшие два дня мы находимся в "ложбине", но в ней очень высокое давление, можно сказать рекордно высокое. Давно у нас такого не было - 1030 миллибар, 770 миллиметров ртутного столба. Даже больше, оно еще будет немножко увеличиваться. Поэтому осадки постепенно будут прекращаться, останутся в отдельных районах, скорее всего, в виде небольшого снега. Ветер южных направлений. Температуры, преимущественно, минусовые», – рассказала Тала Нещадимова.

Синоптик уточнила, что днем температура на текущей неделе будет колебаться от 0 до - 5 °C, в отдельные дни она может достигать + 2 °C. Ночью стабильный минус: от - 2 до - 9°C.

«Такая погода сохранится на неделю. Радует, что уже возможны прояснения и в них мы, наконец-то, можем увидеть солнышко», – заключила Тала Нещадимова.