Синоптики зафиксировали рекордно высокое давление в Псковской области. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.
Синоптик уточнила, что днем температура на текущей неделе будет колебаться от 0 до - 5 °C, в отдельные дни она может достигать + 2 °C. Ночью стабильный минус: от - 2 до - 9°C.
«Такая погода сохранится на неделю. Радует, что уже возможны прояснения и в них мы, наконец-то, можем увидеть солнышко», – заключила Тала Нещадимова.