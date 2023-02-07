Общество

13 тонн филе атлантического лосося не пропустили через границу РФ в Псковской области

13 тонн филе атлантического лосося, следовавшего из Республики Беларусь в Смоленск, не пропустили через границу РФ в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: управление Россельхознадзора

Сотрудники ведомства провели проверку, в ходе которой выяснилось, что у предприятия-производителя отсутствует право на поставку между сторонам ЕАЭС непереработанной пищевой рыбной продукции, которой является перевозимое филе лосося.

«Перемещение филе лосося по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза. Партия рыбопродукции возвращена в Республику Беларусь», - добавили в пресс-службе Россельхознадзора.