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Общество

Псковские школьники прошли «Цифровой ликбез»

08.02.2023 19:00|ПсковКомментариев: 0

Занятие по цифровой грамотности и кибербезопасности прошло в Центре цифрового образования «IT-куб» в рамках всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» 7 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Цифровой ликбез» с помощью образовательных видеороликов учит школьников, как распознать фишинговую ссылку, защитить личную информацию в Сети или как противостоять кибербуллингу. На сайте «Цифрового ликбеза» подростки познакомятся с новыми героями — жителями подводного мира и придуманного города Нижнефорельска — рыбкой-блогером Антоном Корюшкиным, нерпой Женей, крабом Кирой и другими морскими жителями.

«Минцифры постоянно работает над тем, чтобы россияне всех возрастов могли чувствовать себя безопасно в интернете. Для детей и их родителей мы уже запустили несколько проектов, которые помогут жертве буллинга, научат отвечать мошенникам и расскажут, как создать надежный пароль. Сейчас каждому родителю, педагогу и государству в целом важно научить детей безопасному поведению в интернете: чтобы они знали, как реагировать на негативные сообщения и что делать, если ребенок столкнулся с травлей. "Цифровой ликбез" запущенный в рамках нацпрограмм "Цифровая экономика", — хороший пример совместной работы по повышению киберграмотности наших граждан», — сказала директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

Теги: #школьники #правительство Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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