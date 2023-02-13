«Постскриптум»: Баллы за службу в армии и неэффективный миллиард. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 13 февраля.
Основные темы, которые обсудили Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- Гражданский долг как особая привилегия – за службу в армии планируют добавлять баллы при поступлении в вузы и ссузы;
- В тревожном ожидании – на 21 февраля намечено послание Владимира Путина;
- Денег много не бывает: наш регион получит значительные суммы на реализацию проектов комфортной городской среды, фестиваль «Виноград» и развитие туризма;
- Не эффективно и не результативно: по мнению прокуратуры, в нашем регионе именно так использован миллиард рублей из финансирования нацпроектов и госпрограмм;
- И, как всегда, в программе прозвучат комментарии наших обозревателей: в политическом блоке - Александра Савенко, а в экономическом - Алексея Овчинникова.