Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
за присоединение Псковского района
Для здоровья трудящихся
Политические итоги-2022
борьба с энергопотерями
100 псковских миллионеров
возможности для рекламы
Оазис здоровья под Псковом
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
рекорд «Европы Плюс»
Господин Рейтингомер
в Кремль платно
показания электросчетчиков
 
 
 
ещё Общество 13.02.2023 09:213 Псковская область заняла 56 место в рейтинге регионов по качеству жизни 14.02.2023 19:000 Более 1600 пенсий по инвалидности беззаявительно назначили псковичам в 2022 году 14.02.2023 18:560 Можно ли купить лекарства в ФАПе дновской глубинки, проверил Александр Котов 14.02.2023 18:450 Путин призвал судей быть готовыми к цифровизации 14.02.2023 17:530 Псковские приставы рассказали о новом методе дистанционного обслуживания 14.02.2023 17:411 Мишустин предложил выбрать объекты инфраструктуры в регионах для досрочного строительства
 
 
 
Самое популярное 07.02.2023 09:5711 Бояре из автобуса 08.02.2023 16:003 Еда для богатых 10.02.2023 21:270 Сержант из Псковской области погиб в ходе СВО 10.02.2023 07:500 Мощный циклон ударит по Северо-Западу России 13.02.2023 17:3512 Реплика Константина Калиниченко: Прощай, «Евро-Керамика»?
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Лишь четверть россиян считают День святого Валентина праздником - ВЦИОМ

14.02.2023 16:52|ПсковКомментариев: 2

День святого Валентина — праздник для каждого четвертого россиянина (26% ). Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.

За 15 лет восприятие этой даты в России претерпело изменения. Если на протяжении 2000-х годов День всех влюбленных примерно половина россиян (50% в 2002 году, 51% в 2005 году, 48% в 2008 году) считала праздником, а другая половина (50% в 2002 году, 45% в 2005 году, 47% в 2008 году) — не считала, то сегодня для большинства россиян 14 февраля праздником не является (71%); остается таковым он только для каждого четвертого (26%).

Мужчины и женщины по этому вопросу единодушны: 27% и 26% соответственно считают 14 февраля праздником.

Поколенческие различия более ощутимы, чем гендерные. Признает праздник в первую очередь молодежь 18-24 лет (47% против 26% среди всех россиян), наименьшее признание — в когорте 45-59-летних (15%).

На сайте Псковской Ленты Новостей проходит опрос «Отмечаете ли вы День святого Валентина?».

Теги: #вциом #День святого Валентина
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Отмечаете ли вы День святого Валентина?
В опросе приняло участие 117 человек
14.02.2023, 19:400 Как тату и пирсинг влияют на трудоустройство, рассказали эксперты 14.02.2023, 19:200 Рентабельность российских ломбардов превысила 10% в 2022 году 14.02.2023, 19:000 Более 1600 пенсий по инвалидности беззаявительно назначили псковичам в 2022 году 14.02.2023, 18:560 Можно ли купить лекарства в ФАПе дновской глубинки, проверил Александр Котов
14.02.2023, 18:510 Житель Порхова до смерти избил знакомого табуретом и ногами 14.02.2023, 18:450 Путин призвал судей быть готовыми к цифровизации 14.02.2023, 18:300 «Гонки по вертикали»: подготовка к выборам, политики в нейросетях и 30 лет КПРФ. ВИДЕО 14.02.2023, 18:270 Первенство города по самбо состоялось в Пскове
14.02.2023, 18:150 Студия псковского коллектива «Русские узоры» стала лауреатом на международном конкурсе 14.02.2023, 18:120 Два автомобиля столкнулись у школы в Пскове 14.02.2023, 18:010 Полиция проводит проверку по факту убийства собаки в Пскове 14.02.2023, 18:000 Жители Псковской области могут повысить свою правовую грамотность в области ЖКХ
14.02.2023, 17:570 Онлайн-сервисы помогут псковичам заполнить платежное поручение на перечисление ЕНП 14.02.2023, 17:530 Псковские приставы рассказали о новом методе дистанционного обслуживания 14.02.2023, 17:490 Пригласительные билеты на Сретенский бал начали выдавать в Пскове 14.02.2023, 17:470 Псковские футболисты провели первые игры в турнире на призы полпреда президента в СЗФО
14.02.2023, 17:411 Мишустин предложил выбрать объекты инфраструктуры в регионах для досрочного строительства 14.02.2023, 17:390 100-летие российской гражданской авиации отметили в Пскове 14.02.2023, 17:350 Псковским музейщикам рассказали, как противостоять мошенникам 14.02.2023, 17:340 Росгвардейцы задержали мужчину за кражу продуктов в Пскове
14.02.2023, 17:290 Псковские таможенники пресекли вывоз старинной иконы и монеты 14.02.2023, 17:260 Британская кошка не прошла границу в Псковской области из-за отсутствия отметки в паспорте 14.02.2023, 17:230 План мероприятий в честь 80-летия со Дня подвига Александра Матросова представили в Великих Луках 14.02.2023, 17:220 Ещё 37 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
14.02.2023, 17:182 Число пенсионеров в России снизилось до 41,8 млн человек 14.02.2023, 17:140 Путин рассказал о введении домашнего ареста для бизнесменов 14.02.2023, 17:100 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 14 февраля 14.02.2023, 17:040 На создание передовой инженерной школы в Пскове направят 348 млн рублей
14.02.2023, 16:522 Лишь четверть россиян считают День святого Валентина праздником - ВЦИОМ 14.02.2023, 16:410 «Связной» намерен инициировать банкротство 14.02.2023, 16:390 Коляска с младенцем упала с перрона перед поездом в Подмосковье 14.02.2023, 16:380 Струпья против валентинок
14.02.2023, 16:310 Псковский музей-заповедник получил в дар редкие документы 14.02.2023, 16:220 Автомобилист протаранил забор в деревне Малая Гоголевка под Псковом 14.02.2023, 16:120 Армен Мнацаканян о перспективах муниципальной реформы 14.02.2023, 16:070 Пскович на автомобиле Fiat сбил пешехода на улице Максима Горького
14.02.2023, 15:580 «Кузница»: Псковские теплосети – счета за отопление и текущая деятельность. ВИДЕО 14.02.2023, 15:540 Включить отделку квартиры в ипотеку предлагает псковичам «Монолит» 14.02.2023, 15:430 «Гонки по вертикали»: подготовка к выборам, политики в нейросетях и 30 лет КПРФ 14.02.2023, 15:370 Почти 700 млн рублей готовы направить на реконструкцию очистных сооружений канализации в Порхове
14.02.2023, 15:361 Директор Псковского управления «Почты России» Дарья Цилина покинула свой пост 14.02.2023, 15:230 Более 30% псковичей назвали своё здоровье хорошим 14.02.2023, 15:160 Псковские полицейские присоединились к поиску пропавшего юноши 14.02.2023, 15:030 Порядка 240 млн рублей получит Псковская область на развитие туризма
14.02.2023, 15:020 В 85% случаев в квартире холодно из-за неотрегулированной внутридомовой системы - Игорь Максимов 14.02.2023, 14:550 Мужчина ищет сводную сестру в Псковской области, о которой узнал перед смертью отца 14.02.2023, 14:400 «Гайд-парк»: Армен Мнацаканян о муниципальной реформе. ВИДЕО 14.02.2023, 14:300 В Печорах снесут здание бывшей котельной
14.02.2023, 14:210 Превращавшего бумагу в доллары африканского «колдуна» арестовали в Москве 14.02.2023, 14:150 Продажи ипотеки в России в 2023 году могут превысить 5 трлн рублей - ВТБ 14.02.2023, 14:100 Капитальный ремонт гимназии в Печорах планируют завершить в конце августа 14.02.2023, 14:000 Изданная в «Михайловском» книга получила Международную Пушкинскую премию в Риме
14.02.2023, 13:540 Астрономы из Петербурга две ночи подряд наблюдали в небе НЛО. ВИДЕО 14.02.2023, 13:440 До +3 градусов прогреется воздух в Псковской области 15 февраля 14.02.2023, 13:320 Власть не утратит контакт с народом после муниципальной реформы – Армен Мнацаканян 14.02.2023, 13:140 Лесные диспетчеры Псковской области стали лучшими на всероссийских оперативно-штабных учениях
14.02.2023, 13:090 Пскович подарил знакомой украденные цветы и мягкую игрушку 14.02.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Псковские теплосети – счета за отопление и текущая деятельность 14.02.2023, 12:590 О росте заболеваемости коронавирусом на 30% предупредил Роспотребнадзор 14.02.2023, 12:460 Волка застрелили охотники в Псковском районе
14.02.2023, 12:420 Роскачество проверит подарочные наборы для новорожденных 14.02.2023, 12:260 Армен Мнацаканян о муниципальной реформе: Людям бояться нечего 14.02.2023, 12:200 Новую пришкольную спортивную площадку построят в Дно 14.02.2023, 12:131 400 профессий изучат псковские школьники на занятиях по карьерной грамотности
14.02.2023, 12:050 Инициативу шести районов о преобразовании в округа областное Собрание рассмотрит 21 февраля 14.02.2023, 12:040 Новую станцию мобильной связи запустили в гдовской деревне Партизанская 14.02.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» о муниципальной реформе 14.02.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 14 февраля
14.02.2023, 11:560 Юношу в светло-серой бейсболке разыскивают в Пскове 14.02.2023, 11:480 Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев, а не кисти рук – СМИ 14.02.2023, 11:410 Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию пройдут в Псковской области 14.02.2023, 11:323 Москва передаст регионам три тысячи автомобилей «Москвич» для такси и каршеринга
14.02.2023, 11:302 145 лет со дня рождения русского художника Сергея Чехонина исполняется 14 февраля 14.02.2023, 11:140 Билетами на фильм «Чебурашка» торгуют в Пскове с рук 14.02.2023, 11:140 «Кузница»: Псковские теплосети – счета за отопление и текущая деятельность 14.02.2023, 11:070 Институт США и Канады РАН не будет втянут в пропаганду – Валерий Гарбузов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru