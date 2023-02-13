Общество

Лишь четверть россиян считают День святого Валентина праздником - ВЦИОМ

День святого Валентина — праздник для каждого четвертого россиянина (26% ). Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.

За 15 лет восприятие этой даты в России претерпело изменения. Если на протяжении 2000-х годов День всех влюбленных примерно половина россиян (50% в 2002 году, 51% в 2005 году, 48% в 2008 году) считала праздником, а другая половина (50% в 2002 году, 45% в 2005 году, 47% в 2008 году) — не считала, то сегодня для большинства россиян 14 февраля праздником не является (71%); остается таковым он только для каждого четвертого (26%).

Мужчины и женщины по этому вопросу единодушны: 27% и 26% соответственно считают 14 февраля праздником.

Поколенческие различия более ощутимы, чем гендерные. Признает праздник в первую очередь молодежь 18-24 лет (47% против 26% среди всех россиян), наименьшее признание — в когорте 45-59-летних (15%).

На сайте Псковской Ленты Новостей проходит опрос «Отмечаете ли вы День святого Валентина?».