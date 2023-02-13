Общество

Большинство россиян приносят на работу еду из дома - исследование

Порядка 70% россиян приносят еду на работу из дома, чуть больше половины едят в общепите, при этом 46% признались, что обеды на работе бьют по их бюджету, свидетельствуют данные исследовательского центра «Зарплаты.ру».

«Выяснилось, что 70% приносят еду из дома, 52% едят в заведениях общепита, а 34% заказывают доставку (была дана возможность выбрать несколько вариантов ответа)…. При этом 46% признались, что питание на работе бьет по их бюджету», — выяснили специалисты.

Аналитики также отмечают, что порядка 59% россиян, которые носят еду из дома, берут с собой полноценный обед, в то время как остальные предпочитают приносить шоколадки, печенье, другие сладости и хлебобулочные изделия. Лишь 18% работников выбирают здоровый перекус — фрукты, орешки, злаковые батончики, пишет РИА Новости.

«Большинство россиян (38%) ежедневно тратят на рабочее питание 200-300 рублей, 35% — 100-200 рублей, 20% тратят 300-400 рублей, а больше 400 рублей платят за обед 7% опрошенных», — говорится в исследовании.

Кроме того, у большинства сотрудников на работе есть полностью оборудованная обеденная зона. Практически у каждого третьего россиянина есть частично оборудованное место для обеда, в то время как у 7% его нет в принципе. Половина из них ест за своим рабочим столом, а остальные ходят в заведения общепита.

Исследование проводили в период с 30 января по 14 февраля среди практически 2 тысяч россиян в возрасте от 25 до 55 лет.