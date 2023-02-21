Общество

Эсеры предлагают запустить проект «Помощь» для россиян с низкими доходами

Партия «Справедливая Россия – За правду» предлагает запустить проект «Помощь», на средства которого граждане с низкими доходами смогут приобретать товары первой необходимости, продовольствие, лекарства, медицинские изделия. Законопроект по данному вопросу направлен в правительство России.

«После начала СВО в нашей стране увеличилось число граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. У людей ухудшилось материальное положение, и многие из них пока не могут самостоятельно решить свои финансовые проблемы. В этой ситуации государство должно поддержать граждан с низкими доходами», – отметил председатель партии Сергей Миронов .

На карту «Помощь» каждый месяц будут переводиться средства в размере одного регионального прожиточного минимума. Граждане смогут тратить эти деньги на товары первой необходимости, продовольствие, лекарства, медицинские изделия. Перечень товаров предлагается установить правительству России.

«Адресная помощь должна предоставляться по заявлению граждан. Средства предлагаем выделять одиноко проживающему гражданину или каждому члену семьи, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. Для участвующих в программе юридических лиц и ИП предусмотрен механизм компенсации выпадающих доходов. Мы считаем, что компенсацию нужно платить из бюджета», – добавили в партии.

Для получения средств представители бизнеса должны заключать специальный договор с региональными властями. Средства на программу «Помощь» предлагается выделять регионам в виде субсидий из федерального бюджета.