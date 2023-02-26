Общество

Можно ли похудеть во время поста, объяснила диетолог

Относиться к посту, как к диете для похудения, неправильно, сбросить лишние килограммы можно, но произойдет это за счет потери мышечной ткани, а не жировой, в этом случае вес быстро вернется, а если неправильно комбинировать разрешенные в пост продукты, то можно даже поправиться, заявила врач диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова.

«Многие пытаются использовать пост, как диету для снижения веса, но это в корне неправильно… Эта система питания в плане снижения веса не является предпочтительной среди многих других вариантов, более полезных для здоровья», - сказала она РИА Новости.

Врач пояснила, что для снижения веса недостаточно соблюдать пост в течение недели или месяца, необходимо менять свои пищевые привычки на постоянной основе, только это поможет избавиться от лишних килограммов и удержать вес.

Пост подразумевает временный переход на вегетарианство, но убирая животный белок из рациона, человек лишает себя всех аминокислот, которые необходимы для построения собственных клеток тела, уточнила специалист. Самое главное правило в этом случае – не есть одну группу продуктов, то есть, например, только отдельно зерновые или только бобовые, питание должно быть смешанное, отметила Татьяна Залетова.

Ограничение белковой пищи может помочь похудеть, но произойдет это за счет мышечной ткани, а не жировой, а это значит, что после завершения поста вес быстро вернется и скорее всего станет больше, подчеркнула диетолог.

Кроме того, по ее словам, ограничения по многим продуктам во время поста люди пытаются компенсировать либо большей порцией, либо чем-то сладким, тем самым увеличивается количество потребляемых углеводов, что может наоборот помочь набрать вес, а не снизить.