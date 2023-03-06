Общество

Врач предупредил об опасности конфет с алкоголем

Перед 8 Марта на прилавках магазинов появляются всевозможные варианты подарков, в том числе конфеты с коньяком, ликером, ромом, бренди и другими алкогольными начинками. Подобное угощение может причинить двойной вред организму, отметил врач, психиатр-нарколог Василий Шуров.

«Это будет двойной удар для дофаминовой системы: за счет этанола и за счет быстрых сахаров. Конечно, опьянение от таких конфет – это казуистика, это все-таки надо очень много съесть. Но при этом были прецеденты, когда человек съел конфету, сел за руль, его остановили сотрудники ГИБДД, и тест показал наличие алкоголя в крови», – сказал он.

Не стоит дарить такие конфеты людям, у которых уже есть или были проблемы с алкоголем, продолжил врач в интервью радио Sputnik.

«Если у человека есть предрасположенность, его употребление небольшой дозы может спровоцировать на дальнейший прием алкоголя, и рисковать не стоит. Если человек, например, после процедуры кодирования, ему тоже лучше не дарить такие конфеты», – добавил Василий Шуров.

Безопасной порции конфет с алкоголем нет, считает он.

«Как нарколог, я не рекомендую употреблять (алкоголь, – ред.) вообще и не даю индульгенции, что от одной конфеты ничего не будет. Все с чего-то начинают. Где одна конфета, там и три, где три – там и коробка, а потом это запивается вином. Так и формируется втягивание», – предостерег Василий Шуров.