Общество

Псковский губернатор исполнил мечту воспитанников одного из социальных учреждений

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнил мечту воспитанников одного из социальных учреждений региона, где живут дети, оставшиеся без попечения родителей. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«Ребята загадали побывать в волшебном поезде Гарри Поттера – и мне выпала честь исполнить мечту благодаря нашей замечательной акции "Ёлка желаний"», - написал Михаил Ведерников.

Поезд находится в Санкт-Петербурге. Ребята не только познакомились с любимыми героями и магическими существами из волшебного мира, но и с головой окунулись в искусство – побывали на экскурсии в Эрмитаже и посетили шоколадную фабрику, продолжил губернатор.

«Ребята недавно вернулись из поездки, и я с удовольствием делюсь с вами их впечатлениями. Стать добрым волшебником может каждый – обязательно присоединяйтесь к акции "Ёлка желании" в новом году!» - подытожил Михаил Ведерников.