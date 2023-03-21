Общество

Клиенты Tele2 в Псковской области смогут получить бонусы при заказе пиццы

Российский оператор мобильной связи Tele2 добавил новые возможности в программу лояльности «Больше». Клиенты компании в Псковской области получат бонусы при заказе в «Додо Пицца», скидки на путешествия, а также скидки на косметику и товары для дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото: Tele2

До 23 апреля 2023 года клиентам Tele2 предложат бесплатно пиццу при заказе большой пиццы в сети «Додо Пицца». Участники программы «Больше» смогут также сэкономить, совершая покупки в сети «Улыбка Радуги». До конца мая товары для дома и косметика будут дешевле на 20%. Кроме того, до конца апреля псковичи получат скидку 10% на любую экскурсию от сервиса «Спутник». Предложение действует на экскурсии или туры в Псковской области, а также в любом другом регионе России.

Для получения подарка или скидки достаточно зайти в программу лояльности «Больше» через сайт или мобильное приложение «Мой Tele2», выбрать предложение «Пицца в подарок», «Скидка 20% в "Улыбку радуги"» или «Скидка 10% на туры "Спутник"» и нажать на кнопку «Активировать». Полученный в SMS-промокод нужно сообщить сотруднику сети при покупке.

Клиенты оператора регулярно получают выгодные предложения от партнеров – скидки, блюда в подарок, кешбэк на счет мобильного телефона в рамках программы лояльности «Больше». Компания Tele2 сотрудничает с десятками маркетплейсов, магазинов, ресторанов, кафе, сервисов доставки еды и образовательных проектов и постоянно обновляет предложения от партнеров.