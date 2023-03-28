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Общество

Региональный конкурс «Многодетная семья года» пройдет в Псковской области

29.03.2023 09:46|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области пройдет региональный конкурс «Многодетная семья года». Традиционно он будет проводиться по двум номинациям: «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона. 

Участниками конкурса могут быть многодетные семьи, которые создают благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена своей семьи, дети получают воспитание, основанное на духовно-нравственных ценностях; ведут здоровый образ жизни; уделяют внимание эстетическому воспитанию детей, приобщению их к творчеству и искусству, культурно-историческому наследию, национальной культуре; занимаются общественно-полезной и благотворительной деятельностью, проявляют активную гражданскую позицию, являются организаторами социальных, экологических, спортивных, творческих и иных проектов в муниципальных образованиях Псковской области. Конкурс проводится среди многодетных семей, проживающих на территории Псковской области, воспитывающих пять или более кровных несовершеннолетних детей.

Подведение итогов и определение победителей конкурса осуществляет Совет по делам многодетных семей при губернаторе Псковской области. Победителям конкурса предоставляется сертификат на единовременную выплату на улучшение жилищных условий на сумму 2,2 млн рублей.

Дата начала приема документов — 19 июля текущего года. Ранее поступившие документы не будут допущены к рассмотрению.

Для участия в конкурсе многодетным семьям необходимо представить в комитет по социальной защите Псковской области лично либо посредством почтовой связи, либо через органы социальной защиты по месту проживания либо по адресу электронной почты: as.makarova@social.pskov.ru в срок до 5 августа 2023 года заявку на участие в конкурсе и необходимые материалы. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону комитета: 29-99-98 (добавочный 135). Перечень документов.

Напомним, что региональный конкурс «Многодетная семья года» проводится в Псковской области с 2021 года. Первыми победителями в 2021 году стали семья Князьковых из Великих Лук («Лучшая городская семья») и семья Брекиных из Псковского района («Лучшая сельская семья»). «Лучшей сельской семьей» в 2022 году стала семья Швайковых. Звание «Лучшая городская семья» получила семья Семеновых.

Теги: #конкурс #многодетные семьи
Источник: Псковская Лента Новостей
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