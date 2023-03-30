Общество

Некоммерческие организации информируют о возможности подачи заявлений в электронном виде

Некоммерческие организации информируют о возможности подачи заявлений о государственной регистрации, в том числе о создании и внесении изменений в учредительные документы, о ликвидации, о реорганизации и так далее в электронном виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении министерства юстиции РФ по Псковской области.

Направить документы о государственной регистрации некоммерческой организации в электронном виде можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг, выбрав услугу «Принятие решения о государственной регистрации некоммерческой организации» по ссылке.

При направлении документов для государственной регистрации некоммерческих организаций с использованием данного сервиса необходимо наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.

Подробная памятка о порядке действий заявителя при подаче документов на государственную регистрацию некоммерческих организаций через Единый портал государственных и муниципальных услуг размещена на сайте управления по ссылке.

К преимуществам электронной подачи документов на государственную регистрацию некоммерческих организаций в управление через Единый портал государственных и муниципальных услуг можно отнести:

экономия времени;

экономия денежных средств (не уплачивается государственная пошлина и не требуется нотариальное заверения формы заявления).

Телефон для справок: 8(8112) 33-10-96, добавочный номер 311.