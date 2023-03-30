Общество

Правительство направит более 2,5 млрд рублей на бесплатное переобучение россиян

На бесплатное переобучение россиян в рамках федерального проекта «Содействие занятости» планируют выделить более 2,5 млрд рублей. Об этом на совещании с вице-премьерами заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Мишустин отметил, что новые профессии смогут получить 46 тыс. человек. Это безработные, женщины с маленькими детьми, беженцы с Украины, отдельные категории граждан в возрасте до 35 лет, люди старше 50 лет, а также сотрудники, находящиеся под риском увольнения, сообщает FlashNord.

Премьер-министр пояснил, что средства пойдут на предоставление грантов организациям, которые готовят необходимые для рынка труда кадры.

Мишустин поручил Роструду проконтролировать эффективность расходования средств.