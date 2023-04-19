Общество

Более 150 будущих педагогов будут получать стипендии губернатора Псковской области

Более 150 студентов, получающих педагогическое образование, будут получать стипендии губернатора Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов.

Проектом закона Псковской области предлагается ввести новые меры социальной поддержки - стипендии губернатора Псковской области студентам-целевикам, обучающимся по группе специальностей «Образование и педагогические науки».

Так, студентам профессиональных образовательных организаций дадут стипендию в размере 3000 рублей в месяц, студентам образовательных организаций высшего образования - 5000 рублей в месяц.

Планируется, что стипендии губернатора Псковской области в размере 5000 рублей будут получать 132 студента, а в размере 3000 рублей - 45 студентов.

Кроме того, предлагается увеличить размер денежного пособия молодым педагогам с 50 до 100 тысяч рублей. Указанную выплату уже получают 497 педагогических работников. С учетом ежегодных среднестатистических данных за счет вводимых мер дополнительно планируется привлечь 74 педагогических работника. Таким образом, планируется, что указанную выплату будет получать 571 педагогический работник.

«Не может не радовать такая мера поддержки, она важна и нужна. Это шаги, которые говорят о решении проблем образования. Вопрос по целевому обучению? Сейчас с кем будут заключать целевой договор?» – спросила депутат Псковского областного Собрания Татьяна Фомченкова.

Врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков уточнил, что договор останется в образовательной организации.

«Образовательные учреждения для целевого договора находятся на территории области?» – задал вопрос вице-спикер Виктор Остренко.

Андрей Ермаков ответил утвердительно. Также он пояснил, что под выдачу стипендии попадает укрупненная группа по педагогическим направлениям.

На заседании парламентского комитета Андрей Ермаков также рассказал об обеспечении бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому, в том числе с возможностью замены питания денежной компенсацией.

«Это изменения в части полномочий. В Псковской области это - 311 человек, в подведомственных учреждениях - 177. Полномочия на обеспечение питанием закрепляются за муниципалитетами. За областью сохраняется субсидия, остальное – полномочия муниципалитета, как и полномочия комитета», – объяснил Андрей Ермаков.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков уточнил, будет ли это теперь правом или обязанностью.

Андрей Ермаков пояснил, что такие нормы закреплены федеральным законом с 1 сентября.

В настоящее время обеспечено софинансирование из областного бюджета расходов местных бюджетов на организацию питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством предоставления субсидий в рамках программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» .