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Общество

Псковский столяр создал кресло по дизайну нейросети

27.04.2023 11:50|ПсковКомментариев: 0

Псковский столяр и автор YouTube-канала Gordeen Вячеслав Гордин разработал кресло с уникальным дизайном: внешний вид изделия придумала нейросеть Midjorney. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе детского технопарка «Кванториум Псков».

Фото здесь и далее: пресс-служба детского технопарка «Кванториум Псков»

«В этом проекте я лишь посредник между искусственным интеллектом и рубанком. Это работа на контрастах между передовыми технологиями и ручным ремеслом», - рассказал Вячеслав Гордин и добавил, что ему не удалось найти информации о том, что кто-то реализовывал подобный проект.

В первую очередь, отметил автор, нужно составить правильный запрос для нейросети, используя ключевые слова. Далее необходимо подготовить чертежи, а затем работать с самим деревом. «Процесс сложный, поскольку нейросеть вольна придумывать любые изображения, не учитывая при этом законы физики и другие нюансы производства», - заметил столяр.

«Совместная работа человека и нейросети может привести к потрясающим результатам. Дизайн кресла, разработанный нейросетью, получился уникальным, вряд ли я разработал бы подобное самостоятельно», - признал Вячеслав Гордин.

Теги: #псков #нейросеть
Источник: Псковская Лента Новостей
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