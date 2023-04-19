Общество

Депутат Евгений Васильев о работе в зоне СВО и списке добрых дел

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 27 апреля. Гость студии — депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев. Несколько дней назад он с коллегами-медиками вернулся из очередной командировки в зону специальной военной операции. В рамках эфира ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о работе в зоне СВО, а также обсудила вопросы депутатской деятельности.

Про работу в зоне СВО

— Несколько дней назад вы с коллегами вернулись из очередной командировки, подчеркну, очередной командировки в зону специальной военной операции. Известно, что псковские врачи наряду с коллегами из других регионов нашей страны помогают фронту. Вы работали в военном госпитале или оказывали помощь мирному населению новых регионов? В какой обстановке приходилось выполнять профессиональные обязанности?

— Сложная ситуация была. Не знали, куда поедем. Мы приезжали, происходило распределение. Первая группа уезжала на помощь гражданским. Другая группа уезжала на помощь военным. Наверное, это еще огромный опыт, в первую очередь, потому что такого опыта работы нигде больше не приобретешь. Скажем так, я очень много моментов увидел в своей жизни, работая в Африке. И именно как врач я вырос колоссально в этот момент времени, хотя прошло всего полтора месяца моей работы. Точно так же в зоне СВО. То есть не только общение, но и организация, и тактика оперативного лечения. Наоперировался на 10 лет вперед. Можно так сказать.

— Это, опять же, работа с военными или гражданскими?

— С военными.

— Это военные операции. Вы человек более чем загруженный по основной работе здесь, в нашем регионе. Плюс депутатские полномочия, обязанности общественные и так далее, и так далее. То есть, в общем то, вы более чем востребованный человек. Вы не отказались. Почему?

— Потому что все пациенты, которые ко мне приходят, многих я уже знаю за много лет, они знали, что я планирую уехать в эту командировку. И они отнеслись к этому с глубоким уважением и поддержкой. Это, наверное, самое главное. То есть то, что они готовы были ждать дальше. Сотрудники готовы были ждать дальше. И еще самое важное то, что у многих родные и близкие тоже участвуют в качестве военных. Поэтому внести свой непосредственный вклад, наверное, чтобы потом не было стыдно перед детьми, чтобы они понимали, их папа тоже защитник родины.

— А у вас четверо?

— Да, четверо.

— Есть кого защищать. Евгений Сергеевич, у вас, у медиков, есть адаптация психологическая, когда туда приезжаешь и когда обратно возвращаешься? С вашим опытом уже, может быть, чуть стерлись эти грани?

— Наверное, нет, адаптации нет никакой. То есть мы оказываемся в тех условиях, в которых нам нужно познакомиться с новой организацией. Военная организация очень отличается от гражданской, конечно. Если на гражданской мы можем себе позволить определенные сроки, то там нет ничего. В гражданской много бюрократических моментов, мягко говоря. Там их нет вообще.

— То есть фактически только медицинская задача - только оказать помощь конкретному человеку.

— С минимальным перечнем последующей документации. Только крайне необходимое, только то, что необходимо для следующего этапа. Не более того. Поэтому это значительно упрощало задачу. Тем не менее она выполнялась точно так же эффективно, как выполняется в гражданском обществе. Поэтому, с моей точки зрения, такой опыт, который мы сейчас можем приобрести в ходе специальной операции, в будущем значительно нам и здесь все упростит. Мы поймем, что здесь много лишнего. То, что в реальности не понадобится.

— Евгений Сергеевич, полагаю, что туда не отправляются молодые специалисты-медики. Вы, наверное, работали и с коллегами из Псковской области, уже опытными по разным направлениям, и с коллегами из других регионов, тоже не студентами и не ординаторами?

— Существовал обмен опытом. То есть, наверное, в этом случае я скажу: самое важное то, что современная система повышения квалификации врача-специалиста мне очень не нравится. Не нравится она тем, что она создает исключительную дистанционность. У меня уже все-таки 15 лет опыт. У нас были очные встречи, очная учеба. Очная учеба связана были с тем, что мы пересекались в большей степени с коллегами, и зачастую мы не с преподавателем обменивались опытом. Бывают преподаватели с меньшим опытом, чем есть у нас здесь, в регионах, находясь, тем не менее, на федеральной базе. И мы обменивались именно с теми коллегами, которые приезжают из Сибири. Там все были из разных мест. Мы были в той ситуации, в которой не знаешь вообще, что делать. Вот тут и собираются несколько голов: этот видел в этой книге, этот видел там, этот видел у другого пациента. Это консилиум прямо на операционном столе, и мы получаем шикарный результат. И вот этот опыт бесценен. И еще там нет «Санта-Барбары». Все мы с вами понимаем, что существуют определенного рода взаимодействия внутри коллектива. Этика, деонтология - важны, но потом начинаются какие-то межличностные взаимоотношения, которые могут перерастать во что-то негативное или наоборот.

— То есть с этим очень дружим, с этим - нет?

— Там такое не успевает развиться. То есть это настолько короткие сроки, что все настолько заняты делом, не до мелочей. В этом была особенность работы. И это очень понравилось. Важно проанализировать этот опыт и, действительно, скорректировать нашу действительность, скажем, мирной жизни, исходя из того опыта, который был получен.

Список добрых дел

— Евгений Сергеевич, чуть более полугода вы работаете в округе №6. Я помню, что эта территория для вас родная, потому что вы на ней родились и знаете все уголки: и симпатичные, и несимпатичные. Вот за этот небольшой, подчеркиваю, в официальных полномочиях срок в вашем списке добрых дел по обращениям граждан уже есть решенные вопросы?

— Конечно, да. Когда мы ещё в период предвыборной кампании ходили мимо садика №26 и видели, что там проблема была с установкой ограждений, отсутствовали калитки и прочее, очень жаловались на это жители и руководство садика. Получилось у нас все сделать в лучшем виде и в максимально короткие сроки. Буквально в течение полутора-двух месяцев уже все было решено. И, конечно, за это огромная благодарность администрации города Пскова в том, что они быстро откликнулись на эту проблему, потому что в садике №31 все в порядке. У нас их всего два на округе. И, собственно, это было главной решенной проблемой. Потом жаловались на тротуары и асфальтовое покрытие на улице Коммунальной. Сейчас вы видите, в каком виде тротуары: это, наконец, как-то решилось. Глава города тоже присутствовал, еще будучи не главой, а руководителем аппарата администрации. Он присутствовал тогда, знал эту проблему. И мы, конечно, все ему показали. Плюс у нас еще возникали проблемы с уборкой снега, когда были снегопады. Конечно, была проблема.

— В основном на территории управляющих компаний?

— Нет, где-то уберут, а где-то забыли или непонятно чье - твое, мое, но на всякий случай убирать не буду.

— То есть действовали несинхронно?

— Да. Обращались к нам жители. В первую очередь, тоже хочется поблагодарить администрацию, быстро все очень работает. То есть жалоба поступила, через 2-3 дня максимум все уже убрано. Поэтому быстрая реакция была, хотя на тот момент были загружены абсолютно все службы. И, конечно, уборщикам тоже огромная благодарность, потому что это их руками убирается.

Аварийность деревьев тоже одна из главных проблем, которая присутствовала во время бесед с жителями округа. Все это согласовали с управлением городского хозяйства, спилы продолжаются до сих пор, их огромное количество. Установка детских площадок. На сегодняшний день мы установили в четырех местах детские площадки, которых не было, которые жители просили. Конечно, планируется еще гораздо больше, все это в планах.

Про дендролога и деревья

— Про деревья. Вы сказали про зеленые насаждения на территориях. ЧП, которое произошло на Октябрьском проспекте, вы наверняка о нем знаете, когда в ветряную погоду, буквально перпендикулярно проезжей части лег огромный массивный тополь, который явно надо было спилить, актуализировалась эта проблема: оставшиеся в городе тополя должны быть убраны, но вместе с тем город не должен из себя представлять каменные джунгли, должно быть уютно и комфортно. Бесконечная проблема, бесконечный вопрос, и много лет идет разговор о том, чтобы был профессиональный дендролог. Вы за, против?

— Можно столкнуться с проблемой, которую мы видели на округе. Вот дерево большое, кому-то загораживает, кто-то считает, что оно может упасть, а кто-то говорит: "А я его в детстве посадил, это мое дерево". Человек за него как за родное держится. Зачастую это даже мешало поставить на очередь тот или иной двор. И мы сталкивались с этой ситуацией. Половина дома любит эти деревья и любит на скамейке беседовать, другой половине они мешают. Они считают, что оно может упасть или полностью загораживает освещение, они не хотят жить в тени. Мы сталкиваемся именно с этим. Вот тут может решить только общее собрание жильцов или, с моей точки зрения, чаты. Пожалуйста, голосование создайте между собой. Председателю Думы скинули результат голосования, он увидел - все, никаких проблем. Наши полномочия ограничатся не только тем, что мы передаем в администрацию города Пскова пожелания граждан. Нам самое сложное - это собрать всех. Это практически нереально, даже если мы пытаемся это делать, выясняется, что многие не приходят. Бегать по подъездам? Я, например, не люблю, когда домой ко мне приходят. Я только ноги приволок, и начинаются соцопросы. Как я встречаю? Не всегда с улыбкой, мягко говоря.

— Категорически с вами согласна.

— Звонки: «У нас соцопрос». У меня и так 100 звонков в сутки минимум, еще соцопросы. Это тоже очень здорово мешает. У нас есть в округе, например, группа «ВКонтакте», она создана, мы проводим там соцопросы, информируем граждан, там можно свободно написать о проблеме. Она так и называется «Шестой округ». И мы обязательно все передадим в администрацию. Или же, например, мы знаем, что эта проблема уже кем-то была передана. Напишем на нее ответ из администрации.

— То есть, вам был бы удобен профессионал в отрасли, который сказал бы: пилить или не пилить, лечить или не лечить, здесь сажать или там сажать?

— А на чем он будет решать эту проблему? То есть как свое видение? Или он будет что-то делать?

— Если это профессионал, которого, простите, нанимают как члена команды, администрации города, как хозяйственника с определенным опытом, то почему бы и нет? Но это мое видение. Может быть, там решат по-другому. В принципе, нужен или не нужен дендролог городу? Или вот так мы и будем от упавшего дерева к другому бегать и пилить?

— Они каждый год падают. Вообще, с моей точки зрения, нет, не нужен.

— Есть механизмы решения этой ситуации и сейчас?

— Да.

Про ремонт дворов

— Сейчас для многих жителей актуальна проблема ямочности, вот здесь подчеркну, на дворовых территориях. Ямочный на проезжей частях - понятно, чья задача. И она уже сейчас потихонечку, но решается. Строго говоря, межевание территорий может быть разным. Где-то дворы - это собственность жильцов многоквартирного дома, где-то - муниципальная. Вы, депутаты, как-то можете помочь людям с решением проблемы устранения ямочности там, где это территория жильцов? Едва ли я, просто житель, смогу заасфальтировать яму в центре моего двора, даже если я хочу это сделать?

— Конечно.

— Каким образом вы это делаете?

— Обращаемся непосредственно в администрацию.

— То есть, составляется список территорий, где требуется устранить?

— Да. Во-первых, мы сами обходим ее. Раз в неделю мы приезжаем на наш участок, стараемся максимально все увидеть. То есть, например, на Кузбасской Дивизии мы так заделали. Там же такие ямы были, что на седане не проедешь точно. Заделали эти ямы буквально, может быть, через день полностью. Это ямочный ремонт. Да, двор входит в список дворов, которые подлежат капитальному ремонту, но тем не менее. И мы, кстати, привозили туда и главу города. Показали ему, что такая ситуация складывается, и руководителю управления городского хозяйства тоже. Проблема была очень быстро решена. С моей точки зрения, это и есть задача депутатов. Другой вопрос, что люди, например, используют это несколько иначе, в виде своих интересов. Показать всем: «Вы поглядите, какие у нас ямы». И давай: «Жесть по-псковски», «Инцидент Псков» и прочее. Ресурсы информационные, которые носят исключительно шумный характер, при этом не решая никакую задачу, точнее, они решают свои задачи. Мы знаем, какие. Другой вопрос, что у вас есть депутат по округу. Вы обращались? У вас есть управляющая компания. Туда обращались? Нет. То есть непосредственно в те органы, которые должны решать эту проблему, никто не обращается. Опять же, у руководителя управляющей компании не всегда есть время на то, чтобы пешком обойти каждый уголок и посмотреть, где какая проблема. Понимаете? Наша задача - это ускорить процесс. Пока что это получалось.

Другой вопрос стоит о капитальном ремонте дворов. Вот тут сложности заключались в том, что очень много зависит от самих жильцов, от их инициативы. Например, у нас проблема была на улице Киселева. Двор, который постоянно затопляет, большие, очень глубокие холмики на асфальте. Сложность в том, что там еще трубы тепловые проходят. Двор стоит в очереди на капитальный ремонт в 2025 году. Для того, чтобы ускорить процесс, нужны сами жители. То есть деревья стоят красиво, неаварийные, симпатичные, но вы как хотите? Вы хотите, чтобы там была только проезжая часть или кому-то нужна пешеходная дорожка, место для стоянки? Сохраняем эти деревья или не сохраняем? Кто это должен решить? Хорошо, это должно решить собрание жильцов. Обращаемся к тем, кто должен это решать. Из инициативных граждан соберите, пожалуйста, собрание, сделайте объявление. Между собой решите. Я обозначил список прямо под запись человеку, с которым я общался. Хорошо, составили список. Все. На этом тема закрылась. Ни результата, ни повторного собрания. То есть нам нужно сзади бегать, кому это надо? Поэтому от жильцов многое зависит. Не я живу в этом дворе. То есть там есть люди, которые хотят это сделать. Мы вам поможем, но, пожалуйста, вы должны все решить, и никаких проблем не возникнет. И так с каждым двором. Табличку на дом повесить - проблема. Мнение жителей может сложиться о том, что администрация не работает или не решает их проблему, а на самом деле все знают об этой проблеме, но сами жители не могут нам ее обозначить так, как это нужно.

О взаимодействии с коллегами

— Интересно. Отдельно хочу спросить про ситуацию с «вечным» котлованом во дворе домов на улице Народной 4, 4А. Да, это локальная ситуация, быть может те, кто не живет в той зоне, и не знали о том, что существует такая проблема, это была проблема фактически того микрорайона. Малоприятная для жителей ситуация. И вам ее удалось решить вместе с соседкой, с коллегой по сопредельному округу Натальей Юрченко. Это ваш единственный опыт совместных действий или вы постоянно в приграничной зоне работаете?

— Постоянно я к ней обращаюсь. Например, обращалась в партию «Единая Россия» женщина, которая просила решить проблему, которая на территории Натальи Александровны. Проблема была с рынком. Очень плохо там пожилым людям ходить, и ряд территориальных проблем. Я сразу же с приема звоню Наталье Александровне: помогите нам, пожалуйста, эту проблему решить. Звонит Наталья Александровна: «А у нас другая просьба. Вот обратитесь, пожалуйста, в ГИБДД, что, например, необходимо, чтобы машины не ездили к реке Великой мимо храма Успения Божией Матери, чтобы там обозначили знак "Движение запрещено". Иначе народ начинает баловаться некрасиво». И мы планируем обращаться в ГИБДД. У нас взаимодействие идет постоянно. Соседи, так сказать. По поводу котлована, там сейчас ровненько, теперь осталось только облагородить. Для того, чтобы облагородить нужно взять красивый и благородный грунт и на нем уже высаживать. У нас уже есть визуализация этого проекта. У нас есть идея, откуда взять этот грунт. Это уже следующий шаг. Людям-то надо видеть из окна красивый парк, что-то такое надо сделать во дворе. Планируем доделать до конца.

Субботники в округе №6

— Как раз пора благоустройства на территории всего города. Месячник объявлен, субботники проходят. Жители вашего округа как на это реагируют? Есть ли субботники? Может быть, планируете собраться?

— Во-первых, хотелось бы сразу сказать, что управляющие компании хорошо работают. Чисто в дворах, чисто на прилегающих территориях. У нас много работающих организаций на территории, и все устраивают у себя на территории субботники. Сейчас, пока мы с вами беседуем, у меня там в организации сейчас тоже проходит субботник. Коллектив работает, а начальник, как всегда, где-то болтается, их точки зрения. Граждане, конечно, в этом плане молодцы. То есть школы убирают, детские сады убирают, устраивают субботники. Я не вижу смысла в том, чтобы прямо в шестом округе пытаться что-то организовывать. Это доставляет, во-первых, ряду людей дополнительный хлопоты. Это требует уже огромного времени на то, чтобы это все дело собрать. В принципе, если существуют такого рода территории, значит, кто-то где-то не дорабатывает. Мы, естественно, контролируем. В случае чего, скажем, кому убрать.

Сквер у гостиницы «Рижская»

— Сквер у гостиницы «Рижская» сейчас выдвинут на голосование как одна из общественных территорий по программе «Формирование комфортной городской среды». Мною, в том числе, обожаемая зона для отдыха. Другое дело, в каком состоянии там тротуары. С моей точки зрения, сделать тротуары, и было бы просто шикарно. Не нужно там ничего переделывать. Такая хорошая, уютная зона. Вы поддерживаете этот сквер при голосовании?

— Я его уже поддержал. Уже за него проголосовал на сайте «Госуслуги». И, кстати говоря, там еще одна жалоба была по поводу этого сквера. То есть там были места, где скапливаются большие лужи. Мы тоже на этот счет переживаем и обозначили для администрации эту проблему. Если, конечно, наш сквер выиграет, мы тоже будем счастливы, потому что это тоже одно из любимых мест прогулки для моей семьи.

Работа в гордуме

— Вы входите в состав одного из ключевых комитетов Псковской городской Думы, бюджетного. Работа в этом комитете, я всегда коллегам задаю вопрос, кто в этом комитете, это умение расставлять приоритеты? Потому что денег много не бывает, сколько бы их не было, их все равно много не бывает и всем недостаточно. Тогда вопрос приоритетов.

— Я бы сразу сказал: денег всегда мало. Во-первых, у меня есть опыт работы с бюджетом. У меня бюджетная организация, поэтому все мои сотрудники должны чувствовать повышение заработной платы. В противном случае теряется не только энтузиазм, начинаются психо-эмоциональное выгорание. Вот как крутиться, когда бюджет не меняется? Вот, наверное, и здесь приходится так же. С моей точки зрения, бюджетный комитет - один из самых сложных, но в данном случае у нас хороший руководитель бюджетного комитета, который разбирается в этих вопросах просто прекрасно, с моей точки зрения. Перестановки, которые мы можем увидеть в бюджете, связаны с определенным уровнем целевых расходов. То есть, например, если в один год мы на чем-то смогли сэкономить или просто увидели, что задача сначала стояла, а в итоге она просто не востребована или ее удалось решить более просто, или появился благотворитель, или еще что-то, то мы перераспределяем эти средства. Поэтому со стороны может казаться, что происходит не совсем понятное движение денег. Но в реальности перед городом стоит такое количество массивных задач, на которые нужно выделить определенную сумму денег. И каждый раз этих задач становится больше, потому что город тоже растет, развивается, и цены тоже растут. Это, конечно, значительно бьет по карману города. Пока что жалоб со стороны жителей не было, значит, делаем все правильно. Появятся - будем видеть, где мы недоработали.

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