Общество

Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит пожизненное лишение свободы за госизмену и ужесточает ответственность за терроризм. Документ опубликован в пятницу.

Соответствующие поправки вносятся в Уголовный кодекс РФ. Так, по статье 275 «Государственная измена» устанавливается пожизненное лишение свободы (ранее - до 20 лет), пишет ТАСС.

По статье 205 «Террористический акт» максимальный срок увеличен с 15 до 20 лет лишения свободы. За совершение акта международного терроризма наказание составит от 12 лет до пожизненного лишения свободы (ранее - от 10 лет). Также закон увеличивает с 5 до 7 лет лишения свободы минимальное наказание за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений, а минимальный срок за пособничество составит 12 лет (ранее - 10 лет).

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Усиливается наказание и за участие в террористическом сообществе. Виновным будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (ранее - от 5 до 10 лет лишения свободы).