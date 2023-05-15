Общество

Нападение птицы на куницу застали псковичи в центре города. ФОТО

Куницу заметили псковичи в центре города. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

«По адресу Набережная реки Великой, 6, офисное здание "ПсковГражданПроект", на крыльце был хорек, на него пытались напасть птицы, мы их отогнали, но хорька поймать не удалось, убежал в сторону парка», - написал автор фото.

Многие псковичи в комментариях отметили, что данный зверь не хорек, а куница.

«Да, это куница, а все куньи отмороженные. Им плевать - и птицы, и собаки, и все остальные. Страха у них нет», - заметил мужчина.