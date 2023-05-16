Общество

В России предложили уничтожать поддельные товары

Ведомства начали обсуждать наказания для тех производителей, которые обязаны маркировать свою продукцию, но не делают этого. В частности, министерства прорабатывают вариант уничтожения таких товаров и изъятие оборудования и транспорта, которые использовали для их производства и перемещения. Это следует из документа Минпромторга, который запросил позицию Минэкономразвития по этому вопросу.

В бумагах сказано: министерство промышленности и торговли отвечает за выбор меры пресечения для изготовителей подделок, концептуально норму уже зафиксировали в утвержденной Стратегии по борьбе с незаконным оборотом товаров до 2025 года, сообщают «Известия».

Минпромторг приступил к этой работе, подчеркнули в ведомстве. Там уточнили, что сейчас подходы к наказанию для производителей товаров разных групп отличаются. К примеру, в одном из законопроектов Минфина есть норма, согласно которой поддельный табак и оборудование для его производства следует изымать и уничтожать.

В легкой промышленности, напротив, могут отказаться от такого сценария: подделки планируют отправлять на гуманитарную помощь. Об этом сказано в соответствующем законопроекте, который уже прошел первое чтение в Госдуме, напомнили в Минпромторге.

« Поэтому министерство запросило позиции ведомств, которые курируют маркированные товары в разных отраслях. Мы попросили коллег учесть актуальность этих норм, принимая во внимание социально-экономическую обстановку, потребности рынка и запросы общества. Сейчас вопросы уничтожения конфискованной немаркированной продукции находятся в стадии проработки», — заметили в Минпромторге.

Ведомство еще не сформировало предложений или окончательных решений, заметили в Минпромторге.