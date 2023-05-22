Общество

«Европа Плюс - Псков» разыгрывает билеты на премьеру фильма Гая Ричи «Переводчик»

Радиостанция «Европа Плюс - Псков» разыгрывает билеты на премьерный показ фильма Гая Ричи «Переводчик», который состоится 1 июня в кинотеатре «Мираж Синема». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на радиостанции.

Розыгрыш проходит с 22 по 31 мая, по будням. Для того, чтобы выиграть пару билетов, нужно дозвониться первым в редакцию сразу после того, как в эфире прозвучит ролик розыгрыша с номером телефона.

В течение дня можно попытать удачу несколько раз.

Слушайте «Европу Плюс» на частоте 102.1, ловите ролик и выигрывайте билеты!