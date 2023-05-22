Общество

Студентка великолукского колледжа получила стипендию правительства РФ

Студентка Великолукского медицинского колледжа Елизавета Шабанова за особые заслуги в учебе и общественной работе в следующем 2023-2024 учебном году будет получать стипендию правительства Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Елизавета Шабанова учится на втором курсе отделения «Сестринское дело». Девушка заняла первое место в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» и второе место в национальном чемпионате по компетенции «Медицинский и социальный уход»

«Поздравляем и желаем дальнейших успехов и новых достижений!» - добавили в комитете.