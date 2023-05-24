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Александр Борисов: Инициатива наносить на памятники и мемориальные комплексы QR-коды - своевременна и актуальна

Инициатива наносить на памятники и мемориальные комплексы QR-коды - своевременна и актуальна. Такое мнение высказал руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Александр Борисов, сообщает Telegram-канал РВИО.

«Инициативу наносить на памятники и мемориальные комплексы, посвященные Великой Отечественной войне, QR-коды - считаю своевременной и актуальной. Это поможет донести информацию о подвигах героев Великой Отечественной до представителей молодого поколения, для которых популярным средством коммуникации является смартфон. Использование современных коммуникационных технологий поможет рассказать историю ребятам в доступном и актуальном для них формате. Каждый посетитель мемориала или памятника сможет не только рассмотреть памятник, но и узнать историю и подробности событий, происходивших на данном месте в годы войны», - отметил Александр Борисов.

Напомним, на памятниках и воинских захоронениях Великой Отечественной войны появятся QR-коды с исторической справкой, документами, фото и видео о событиях и лицах, в честь которых были установлены объекты. Такой законопроект приняли 23 мая во втором чтении на пленарном заседании Госдумы.