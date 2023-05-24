Общество

QR-коды с исторической справкой появятся на воинских мемориалах в России

На памятниках и воинских захоронениях Великой Отечественной войны появятся QR-коды с исторической справкой, документами, фото и видео о событиях и лицах, в честь которых были установлены объекты. Об этом сообщает депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото: Александр Козловский / Telegram

Такой законопроект приняли 23 мая во втором чтении на пленарном заседании Госдумы.

«Эта инициатива направлена на защиту исторической правды. Она обсуждалась не первый год и нашла воплощение в новом законопроекте», – добавил парламентарий.