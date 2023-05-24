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Общество

QR-коды с исторической справкой появятся на воинских мемориалах в России

24.05.2023 11:08|ПсковКомментариев: 0

На памятниках и воинских захоронениях Великой Отечественной войны появятся QR-коды с исторической справкой, документами, фото и видео о событиях и лицах, в честь которых были установлены объекты. Об этом сообщает депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото: Александр Козловский / Telegram

Такой законопроект приняли 23 мая во втором чтении на пленарном заседании Госдумы.

«Эта инициатива направлена на защиту исторической правды. Она обсуждалась не первый год и нашла воплощение в новом законопроекте», – добавил парламентарий.

Теги: #памятники
Источник: Псковская Лента Новостей
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