Общество

Не зная броду, не суйся в воду: где купание в Псковской области может стоить жизни

В этом году тёплая погода в Псковской области установилась довольно рано. В апреле регион успел побить даже парочку температурных рекордов! Словом, не удивительно, что уже в мае псковичи потянулись к берегам водоёмов загорать и купаться. Есть лишь одно «но». Пляжи к визиту гостей оказались совершенно не готовы!

Чем грозит купание в необорудованных местах? Сколько человек пострадало из-за желания поплавать на диком берегу? Каким критериям должен соответствовать безопасный пляж и где его искать? Узнал «МК в Пскове». Подробности здесь>>>