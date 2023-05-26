Общество

Игорь Иванов: Вопрос введения шестидневной недели сейчас не актуален

Вопрос введения шестидневной недели сейчас не актуален. Об этом заявил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«На сегодняшний день вопрос введения шестидневной рабочей недели абсолютно не актуален по нескольким причинам. Главное – понимание самой цели такого нововведения. Что это даст? Экономика нашей страны в данный момент выстроена таким образом, что никакого качественного изменения реализация таких инициатив не принесет. Есть беспрерывное производство – там и так процесс идет без выходных и праздников. В остальных секторах это ничего не изменит и может нанести даже вред», – сказал Игорь Иванов.

Как считает председатель Псковского облсовпрофа, в долгосрочной перспективе это приведет к ухудшению качества продукции и качества жизни самих работников, повышение профессионального выгорания, усталости.

«Что неизбежно приведет к увеличению травматизма на производстве и росту количества случаев профзаболеваний. Михаил Шмаков, лидер Федерации независимых профсоюзов России, неоднократно выступал за сокращение рабочей недели с сохранением заработной платы и повышением эффективности труда. И мы всецело его в этом вопросе поддерживаем. Если возникнет кризисная ситуация, когда действительно будет необходимо введение шести или семидневной рабочей недели, на какой-либо период для решения острых проблем, то мы это поддержим. Сейчас такой необходимости нет», - заключил Игорь Иванов.