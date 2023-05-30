Общество

Александр Братчиков: Необходимо проводить профилактические мероприятия для борьбы с вандализмом

Необходимо проводить профилактические мероприятия для борьбы с вандализмом. Такое мнение озвучил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В первую очередь бороться с вандализмом должна полиция, службы, которые непосредственно отвечают за порядок. Что касается уполномоченного по правам ребенка – это профилактическая работа, направленная на создание культуры у людей, которые должны понимать, что нужно уважать чужой труд. Задача уполномоченного – создавать правильный имидж, то есть заинтересовать детей чем-то другим, чтобы они не имели возможности заниматься хулиганством», – сказал он.

На предстоящей сессии регионального парламента 1 июня депутаты заслушают доклад уполномоченного по правам ребёнка Наталии Соколовой за 2022 год.

«Мы будем спрашивать и о мероприятиях, которые проводятся, и том, что может завлекать детей, как эта работа проводится. Вот это очень важно. Надо не разбираться после того, как это произошло, а нужно проводить профилактику, давать детям возможность реализовываться в том, что приносит пользу», – уточнил вице-спикер.

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Напомним, 14 мая в Сети появились фотографии разгрома общественного туалета в парке Строителей в Пскове. В вечернее время юные вандалы сломали дверь, разбили окна, выворотили стены уборных кабинок и разрисовали их маркерами.

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Родители подростков, разгромивших общественный туалет, возместят ущерб городу.