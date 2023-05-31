Общество

На следы медведей наткнулся мужчина при сборе березового сока в Псковской области

На следы медведей наткнулся мужчина при сборе березового сока в Великолукском районе. Об этом сообщается в группе «Грибы и грибники Псковской области».

Фото: пресс-служба Полистовского заповедника

«Брат мужа между Демидовым и Власково собирал берёзовый сок. Поставил банки, приехал через день, а там свежие следы медведица с медвежонком. И не далеко заходил. Внимательнее будьте», - предупредила местная жительница.

Ещё одна псковичка сообщила, что ездила в лес в начале мая и также видела следы медведя.

Ранее жители Новоржевского района встретили медведя на территории деревни Выбор.